Российский дрон-камикадзе "Ланцет" уничтожил украинскую РЛС на Херсонском направлении. Видеозапись атаки дрона опубликовало "РИА Новости".
На опубликованных кадрах барражирующий боеприпас поражает украинскую станцию 36д6-м1, способную обнаруживать и вести воздушные цели на расстоянии до 400 км. Отмечается, что "Ланцет" используется для ударных и разведывательных задач на линии фронта.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчетов буксируемых гаубиц "Гиацинт-Б".
Видео: Telegram / РИА Новости
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