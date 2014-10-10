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Российский дрон-камикадзе "Ланцет" уничтожил украинскую РЛС

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Дрон используется для ударных и разведывательных задач на линии фронта.

Российский дрон-камикадзе "Ланцет" уничтожил украинскую РЛС на Херсонском направлении. Видеозапись атаки дрона опубликовало "РИА Новости".

На опубликованных кадрах барражирующий боеприпас поражает украинскую станцию 36д6-м1, способную обнаруживать и вести воздушные цели на расстоянии до 400 км. Отмечается, что "Ланцет" используется для ударных и разведывательных задач на линии фронта.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчетов буксируемых гаубиц "Гиацинт-Б".

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: дрон-камикадзе, ланцет, рлс, херсонское направление
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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