"Орлан-10" и "Ланцет" помогли уничтожить артиллерию и технику ВСУ

Задача выполнена силами "Севера" на СВО.

Российские военнослужащие при поддержке беспилотников "Орлан-10" и барражирующих боеприпасов "Ланцет" уничтожили боевую технику и артиллерийские орудия подразделений Вооруженных сил Украины. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что боевая задача выполнена силами "Северной" группировки войск в ходе проведения специальной военной операции. Известно, что бойцы регулярно фиксируют и транслируют в пункты управления координаты расположения военных объектов, командных и опорных пунктов, позиций, блиндажей, вооружения и боевой техники армии противника.

В этот раз операторы дронов-разведчиков в ходе дежурства в воздухе выявили замаскированную 105 мм гаубицу "Melara" Мod 56 итальянского производства и передали координаты подразделению ударных беспилотников. пресс-служба Минобороны РФ

Далее расчет барражирующего боеприпаса "Ланцет" быстро поднял снаряд в воздушное пространство и довел его до района обнаружения вражеского орудия. Точная наводка осуществлялась при помощи разведывательного дрона. "Ланцет" успешно ликвидировал оружие ВСУ, работая в условиях воздействия на него РЭБ противника

Артиллеристы нанесли удар по позициям ВСУ на ореховском направлении.

Фото и видео: Минобороны России