Бойцы "Днепра" успешно сработали в ходе СВО.

Российские артиллеристы нанесли удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ), выявленным на ореховском направлении в Запорожской области. оответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что боевая задача выполнена силами мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" в ходе проведения специальной военной операции. Бойцы уточнили, что расчеты находятся в регулярном взаимодействии с наземными наблюдательными пунктами при разведке, а также операторами БПЛА. Коллеги передают информацию о противнике в режиме реального времени. После поступления сигнала специалисты из укрытий выдвигаются на огневую позицию, готовят орудие к бою, наводятся и проводят стрельбу по объектам ВСУ.

Корректируют огонь операторы БПЛА, что позволяет с наименьшими затратами времени и боеприпасов поразить заданную цель. пресс-служба Минобороны России

Командир взвода с позывным "Туман" объяснил, что его подразделение оказывает огневую поддержку российским штурмовым подразделениям. Огонь ведется в течение 20 секунд после поступления задачи.

МО показало видео работы гаубицы "Мста-Б" на красноармейском направлении.

Фото и видео: Минобороны России