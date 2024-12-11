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Артиллеристы нанесли удар по позициям ВСУ на ореховском направлении

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Бойцы "Днепра" успешно сработали в ходе СВО.

Российские артиллеристы нанесли удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ), выявленным на ореховском направлении в Запорожской области. оответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что боевая задача выполнена силами мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии  группировки войск "Днепр" в ходе проведения специальной военной операции. Бойцы уточнили, что расчеты находятся в регулярном взаимодействии с наземными наблюдательными пунктами при разведке, а также операторами БПЛА. Коллеги передают информацию о противнике в режиме реального времени. После поступления сигнала специалисты из укрытий  выдвигаются на огневую позицию, готовят орудие к бою, наводятся и проводят стрельбу по объектам ВСУ.

Корректируют огонь операторы БПЛА, что позволяет с наименьшими затратами времени и боеприпасов поразить заданную цель.

пресс-служба Минобороны России

Командир взвода с позывным "Туман" объяснил, что его подразделение оказывает огневую поддержку российским штурмовым подразделениям.  Огонь ведется в течение 20 секунд после поступления задачи.

МО показало видео работы гаубицы "Мста-Б" на красноармейском направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, днепр, запорожская область, минобороны, ореховское направление, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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