МО показало видео работы гаубицы "Мста-Б" на красноармейском направлении

Задача на СВО выполнена силами "Центра".

Российское министерство по обороне в социальных сетях опубликовало видеозапись боевой работы артиллерийского расчета 152-мм буксируемой гаубицы 2А65 "Мста-Б". Согласно информации от профильного ведомства, задача выполнена "Центральной" группировкой войск в зоне проведения специальной военной операции на красноармейском направлении. Специалисты уточнили что поражение объекта противника производилось при помощи высокоточного снаряда нового поколения "Краснополь-М2". Военнослужащие добавили, что корректировку огня и контроль уничтожения целей выполнял расчет БпЛА "Орлан-30".

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Фото и видео: Минобороны России