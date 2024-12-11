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МО показало видео работы гаубицы "Мста-Б" на красноармейском направлении

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Задача на СВО выполнена силами "Центра".

Российское министерство по обороне в социальных сетях опубликовало видеозапись боевой работы артиллерийского расчета 152-мм буксируемой гаубицы 2А65 "Мста-Б". Согласно информации от профильного ведомства,  задача выполнена "Центральной" группировкой войск в зоне проведения специальной военной операции на красноармейском направлении. Специалисты уточнили что поражение объекта противника производилось при помощи высокоточного снаряда нового поколения "Краснополь-М2". Военнослужащие добавили, что корректировку огня и контроль уничтожения целей выполнял расчет БпЛА "Орлан-30". 

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Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, красноармейское направление, минобороны, мста-б, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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