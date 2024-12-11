Задача реализована "Севером" в ходе СВО.

Расчеты российских самоходных гаубиц "Гвоздика"ликвидировали пехоту Вооруженных сил Украины, боевую технику и артиллерийские орудия противника, а также сорвали подвоз боеприпасов на территории приграничного района в Курской области. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что боевая задача выполнена мотострелковой бригадой "Северной" группировки войск.

... Взяли под огневой контроль основные пути снабжения противника. Выдвинувшись на позиции и получив уточненные координаты нахождения противника, артиллеристы произвели выстрелы и точно поразили все цели. пресс-служба Минобороны России

После подтверждения ликвидации сил армии киевского режима, расчеты "Гвоздик" оперативно покинули огневые позиции и сменили места дислокации. Такие маневры необходимы для того, чтобы враг не смог ударить по российской технике. В ежедневном режиме наша артиллерия ведет огонь с закрытых позиций по объектам ВСУ. Дополнительно операторы разведывательных беспилотников наблюдают за всеми путями подвоза снабжения малых мобильных групп ВСУ и передают координаты артиллеристам.

Основная наша цель - выгнать врага с нашей Родины, из Курской области, чтобы очистить ее, чтобы наши мирные не страдали. Какие команды дают, те и выполняем. Знаем, что впереди наши братья и от нас зависит их дальнейшее продвижение. Наводчик орудия с позывным "Енисей"

Экипажи танков Т-80БМ уничтожили опорный пункт и пехоту ВСУ в зоне СВО.

Фото и видео: Минобороны России