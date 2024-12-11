Задача на СВО выполнена силами "Запада".

Российские экипажи танков Т-80БМ ликвидировали опорный пункт, склад боеприпасов и живую силу Вооруженных сил Украины, размещенную в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что боевая задача выполнена "Западной" группировкой войск. Одним из трофеев оказался танк Leopard немецкого производства.

Выдвинувшиеся по боевой задаче экипажи танков Т-80БМ, используя складки местности, быстро прибыли на закрытые огневые позиции. Танкистам потребовалось минимум времени, чтобы произвести точные выстрелы по выявленным целям. пресс-служба Минобороны России

Военнослужащие добавили, что танкисты находятся на переднем крае линии соприкосновения с противником, где оказывают поддержку мотострелковым и штурмовым подразделениям ВС РФ. Огонь из тяжелой техники корректируется при помощи БПЛА, также камеры дронов фиксируют попадание по цели. Стрельба ведется с закрытых огневых позиций и прямой наводкой. Удается поражать объекты, находящиеся на значительном удалении и вне прямой видимости.

Группировка "Восток" заявила об уничтожении шести пунктов управления дронами ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России