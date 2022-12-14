Минобороны показало кадры боевой работы расчетов буксируемых гаубиц "Гиацинт-Б" в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.
На опубликованных кадрах артиллеристы нанесли удары по технике украинских войск. Удары производились из крупнокалиберных 152-мм пушек с закрытых боевых позиций. После выполнения задачи расчеты покинули позиции и укрылись в блиндажах.
В военном ведомстве отметили, что ведение огня из гаубиц "Гиацинт-Б" корректировали расчеты беспилотной авиации.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили три украинских беспилотника.
Видео: Минобороны России
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