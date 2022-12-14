Минобороны РФ: российские ПВО сбили три украинских беспилотника

Также российские ПВО перехватили снаряд РСЗО HIMARS.

Российские средства ПВО за сутки сбили три украинских беспилотника. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Переможное, Токмак (Запорожская область) и Рачевка (Херсонская область). Также российские ПВО перехватили снаряд РСЗО HIMARS в районе Кременной (ЛНР).

Ранее в Минобороны сообщили, что на Купянском направлении российские войска уничтожили до ста бойцов ВСУ.

Видео: Минобороны России