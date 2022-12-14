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Минобороны РФ: российские ПВО сбили три украинских беспилотника

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Также российские ПВО перехватили снаряд РСЗО HIMARS.

Российские средства ПВО за сутки сбили три украинских беспилотника. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Переможное, Токмак (Запорожская область) и Рачевка (Херсонская область). Также российские ПВО перехватили снаряд РСЗО HIMARS в районе Кременной (ЛНР).

Ранее в Минобороны сообщили, что на Купянском направлении российские войска уничтожили до ста бойцов ВСУ.

Видео: Минобороны России

Теги: беспилотники, игорь конашенков, минобороны россии, пво
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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