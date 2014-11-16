На Купянском направлении российские войска уничтожили до ста бойцов ВСУ

На СВО артиллерия нанесла удары по живой силе и технике ВСУ.

На Купянском направлении за последние сутки проведения специальной военной операции Вооруженные силы России уничтожили до ста бойцов ВСУ. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 14 декабря сделал официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант подчеркнул, что речь идет об убитых и раненых противниках. Личный состав Вооруженных сил Украины пострадал в результате артиллерийского огня по скоплениям живой силы и боевой техники.

В районах населенных пунктов Синьковка, Котляровка, Табаевка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики уничтожено до 100 украинских военнослужащих, бронетранспортер, боевая бронированная машина и шесть пикапов. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Минобороны показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25.

Фото и видео: Минобороны России