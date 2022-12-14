Минобороны показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25

Минобороны показало видео боевой работы штурмовиков Су-25 в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.
На опубликованных кадрах экипажи штурмовой авиации наносят ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений украинских войск. Су-25 выполняли пуски ракет парами с малых высот. После выполнения поставленных задач экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.
В военном ведомстве уточнили, что в результате действий штурмовиков Су-25 были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ.
Ранее Пушилин назвал Украину одним из главных поставщиков оружия на черном рынке.
Видео: Минобороны России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все