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Минобороны показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25

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Су-25 выполняли пуски ракет парами с малых высот.

Минобороны показало видео боевой работы штурмовиков Су-25 в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах экипажи штурмовой авиации наносят ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений украинских войск. Су-25 выполняли пуски ракет парами с малых высот. После выполнения поставленных задач экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.

В военном ведомстве уточнили, что в результате действий штурмовиков Су-25 были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ.

Ранее Пушилин назвал Украину одним из главных поставщиков оружия на черном рынке.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, су-25
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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