Javelin незаконно поставляются в Африку.

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал Украину одним из главных поставщиков вооружения на черном рынке. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе интервью с журналистами "РИА Новостей". Эксперт пояснил, что говорит в том числе и о военных поставках со стороны Запада киевскому режиму таких систем как Javelin. Сейчас криминальные элементы реализуют их в Африке. При этом покупателей не интересует происхождение этих комплексов и история их появления у продавцов.

Не встречал в последнее время что-то нового, но то вооружение, которое продолжает поступать на Украину, сейчас уже легко можно купить. В даркнете можно купить то, что доставляется в рамках помощи и поддержки. Денис Пушилин, врио главы ДНР

Пушилин оценил ущерб, который Украина нанесла ДНР.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости