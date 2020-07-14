Пушилин оценил ущерб, который Украина нанесла ДНР

Врио главы ДНР Денис Пушилин оценил ущерб, который Украина нанесла республике. Об этом он сообщил в интервью "РИА Новости".
Политик отметил, что с 2014 года ущерб, нанесенный Киевом ДНР, превысил 1,3 трлн рублей. Он подчеркнул, что эти цифры предоставила представитель республики в Совете по правам человека Елена Шишкина.
Но здесь нужно учитывать еще и разрушенные предприятия, здесь нужно еще учитывать разрушенную инфраструктуру, объекты критической инфраструктуры.
Денис Пушилин, врио главы ДНР
Ранее Пушилин заявил, что Одесса и Чернигов должны быть освобождены
Видео: Telegram / РИА Новости
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