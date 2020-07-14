Пушилин оценил ущерб, который Украина нанесла ДНР

Цифры предоставила представитель ДНР в Совете по правам человека Елена Шишкина.

Врио главы ДНР Денис Пушилин оценил ущерб, который Украина нанесла республике. Об этом он сообщил в интервью "РИА Новости".

Политик отметил, что с 2014 года ущерб, нанесенный Киевом ДНР, превысил 1,3 трлн рублей. Он подчеркнул, что эти цифры предоставила представитель республики в Совете по правам человека Елена Шишкина.

Но здесь нужно учитывать еще и разрушенные предприятия, здесь нужно еще учитывать разрушенную инфраструктуру, объекты критической инфраструктуры. Денис Пушилин, врио главы ДНР

Ранее Пушилин заявил, что Одесса и Чернигов должны быть освобождены

Видео: Telegram / РИА Новости