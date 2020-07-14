Пушилин: Одесса и Чернигов должны быть освобождены

Он добавил, что сейчас неправильно говорить о сроках выполнения такой задачи.

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Одесса и Чернигов должны быть освобождены. Об этом он сообщил в интервью "РИА Новости".

По словам политика, сейчас все силы сконцентрированы для освобождения ДНР. При этом Пушилин отметил, что с учетом поставляемого вооружения на территорию Украины необходимо отодвинуть противника "на такое расстояние, чтобы противник не смог доставать до наших населенных пунктов".

Если брать другие русские города – Чернигов и Одессу, другие населенные пункты, которые, я считаю, должны быть освобождены, я думаю, мы без этого не обойдемся. Денис Пушилин, врио главы ДНР

Также Пушилин добавил, что сейчас неправильно говорить о сроках выполнения такой задачи, однако он бы не стал ее снимать.

Ранее Пушилин заявил о скором освобождении Марьинки.

Видео: Telegram / РИА Новости