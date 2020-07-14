Пушилин: Одесса и Чернигов должны быть освобождены

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Одесса и Чернигов должны быть освобождены. Об этом он сообщил в интервью "РИА Новости".
По словам политика, сейчас все силы сконцентрированы для освобождения ДНР. При этом Пушилин отметил, что с учетом поставляемого вооружения на территорию Украины необходимо отодвинуть противника "на такое расстояние, чтобы противник не смог доставать до наших населенных пунктов".
Если брать другие русские города – Чернигов и Одессу, другие населенные пункты, которые, я считаю, должны быть освобождены, я думаю, мы без этого не обойдемся.
Денис Пушилин, врио главы ДНР
Также Пушилин добавил, что сейчас неправильно говорить о сроках выполнения такой задачи, однако он бы не стал ее снимать.
Ранее Пушилин заявил о скором освобождении Марьинки.
Видео: Telegram / РИА Новости
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