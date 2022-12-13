Пушилин заявил о скором освобождении Марьинки

В ДНР рассказали об успехах в боях за город.

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о скором освобождении населенного пункта Марьинка, расположенного на территории ДНР. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления в эфире проекта "Соловьев Live". Эксперт пояснил, что на текущий момент под огневым контролем Вооруженных сил на текущий момент находится уже свыше 70: от территории данного города.

По Марьинке — мы видим, там ситуация сложная, но она абсолютно точно ведет к тому, что Марьинка скоро будет свободна. Там уже перекрыты пути подвоза. На самом деле они даже раньше уже были под оперативным огневым контролем, поэтому ситуация у противника не наилучшая. Денис Пушилин, врио главы ДНР

Ранее полковник полиции Луганской народной республики Виталий Киселев сообщил в собственном Telegram-канале о том, что российские военные взяли Марьинку в плотное кольцо, а боевые действия проводятся в центре города. По его словам, трасса на Красногоровку, по которой снабжались ВСУ, теперь находится под контролем российских подразделений.

Пушилин заявил об освобождении более половины территории ДНР.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live