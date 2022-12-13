  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:06
92
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Пушилин заявил об освобождении более половины территории ДНР

0 0

Глава ДНР рассказал, что важно освободить из-под киевского режима людей.

Временно исполняющий обязанности Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказала о том, что более 50% всей территории ДНР освобождено от украинских военнослужащих. Соответствующее заявление чиновник сделал в интервью журналистам "РИА Новостей".  Эксперт  пояснил, что перед Вооруженными силами РФ поставлена задача по освобождении всей территории региона в его конституционных государственных границах. Он пояснил, что в настоящее время боевые подразделения делают все возможное для того, чтобы реализовать цель как можно быстрее.

Если мы говорим о населении - для нас это самое важное - то здесь гораздо больше цифра, потому что численность населения в освобожденных населенных пунктах является достаточно большей, нежели уже на освобожденных территориях.

Денис Пушилин, глава ДНР

Пушилин назвал фактор, приближающий военное поражение Киева.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: денис пушилин, днр
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии