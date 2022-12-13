Пушилин назвал фактор, приближающий военное поражение Киева

Глава ДНР рассказал о том, для чего Россия наносит удары по энергоструктуре Украины.

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал фактор, который приближает военное поражение киевского режима. В ходе интервью с журналистами "РИА Новостей" чиновник отметил, что речь идет о нанесении воздушных ударов Вооруженными силами России по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Напомним, что ракетные обстрелы по украинской энергоинфраструктуре ведутся с 10 октября. Это произошло спустя два дня после того, как на Крымском мосту произошел теракт. По версии российских властей, за данным инцидентом стоят украинские спецслужбы.

Эффект от ударов по объектам затрудняет логистику военного характера, затрудняет коммуникации между подразделениями, делают невозможным функционирование в полной мере баз там, где вооруженные формирования Украины ремонтируют свою технику. Денис Пушилин, глава ДНР

Пушилин заявил о продвижении российских войск на всей линии соприкосновения.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости