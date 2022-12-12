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Пушилин заявил о продвижении российских войск на всей линии соприкосновения

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По его словам, на одних участках линии продвижение составляет 100-200 метров в день.

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о продвижении российских войск на всей линии соприкосновения. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

В опубликованном видеообращении Пушилин отметил, что на одних участках линии продвижение составляет 100-200 метров в день. Он отметил, что "где-то важные и какие-то там 10-20 метров", если это улучшает позиции подразделений.

Также врио глава ДНР заявил об усилении контрбатарейной борьбы в связи с участившимися обстрелами Донецка.

Ранее Пушилин отметил мотивированность мобилизованных, находящихся в зоне СВО.

Видео: Telegram / Пушилин Д.В.

Теги: войска, денис пушилин, днр, продвижение
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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