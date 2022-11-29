Пушилин отметил мотивированность мобилизованных, находящихся в зоне СВО

Врио главы ДНР оценил работу мобилизованных военных из России.

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отметил мотивированность граждан, находящихся в зоне проведения специальной военной операции после частичной мобилизации в Вооруженные силы России. Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире проекта "Соловьев Live".

Те, кого я виде, достаточно мотивированы. <...> То есть абсолютно выверенная позиция, никакого страха, абсолютное понимание, что они здесь делают и что и кого они здесь защищают. Защищают они здесь всю Россию. Денис Пушилин, врио главы ДНР

Напомним, что российский лидер Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. С 28 октября министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту о ее завершении. Пушилин заявил о скором освобождении Угледара.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live

