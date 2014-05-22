Пушилин заявил о скором освобождении Угледара

Врио главы ДНР рассказал о ситуации на СВО в ДНР.

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о скором освобождении города Угледара, который в настоящее время находится под контролем Вооруженных сил Украины. Соответствующей информацией с журналистами в эфире проекта "Соловьев Live" поделился Денис Пушилин. Чиновник заметил, что после получения управления над населенным пунктом, союзные силы получат возможность выхода к Славянску и Краматорску.

Противник пытается, ночью были определенные попытки контратаковать в направлении Павловки. Для противника это была болезненная потеря населенного пункта, позиций. Но у нас абсолютно четкое понимание необходимости выполнения задач. Угледар будет освобожден. Денис Пушилин, врио главы ДНР

Ранее Денис Пушилин рассказал СМИ о том что украинские войска понесли на угледарском направлении серьезные потери в личном составе. Российская армия близка к оперативному окружению города Артемовск, а в Марьинке боевые действия идут уже в центре города.

Пушилин заявил, что жители ДНР призывного возраста могут выезжать в другие регионы РФ.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live