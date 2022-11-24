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Пушилин заявил, что жители ДНР призывного возраста могут выезжать в другие регионы РФ

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Глава ДНР заметил, что мужчины могут выезжать за пределы административной границы.

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что жители ДНР призывного возраста могут беспрепятственно выезжать в другие регионы страны через административную границу. Чиновник напомнил о том, что ДНР теперь является субъектом РФ, а на территории не проводится частичной или общей мобилизации. Об этом спикер рассказал в видеообращении, опубликованном в его социальных сетях.

Возможно ли перемещение через административную границу, например, в Ростовскую область, лиц призывного возраста. Да, возможно, и я не вижу никаких противоречий, что этому должно помешать на законных основаниях.

Денис Пушилин, глава ДНР

Напомним, что еще 18 ноября Денис Пушилин заявил, что новая волна мобилизации в ДНР будет проводиться только в соответствии с указами российского президента Владимира Путина. Эксперт подчеркнул, что любые иные мероприятия, проводимые на местном, локальном уровне, считаются неправомерными.

Пушилин заявил, что ситуация с водоснабжением остается сложной.

Фото и видео: Telegram / Пушилин Д.В.

Теги: денис пушилин, днр, донбасс
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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