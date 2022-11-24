Пушилин заявил, что жители ДНР призывного возраста могут выезжать в другие регионы РФ

Глава ДНР заметил, что мужчины могут выезжать за пределы административной границы.

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что жители ДНР призывного возраста могут беспрепятственно выезжать в другие регионы страны через административную границу. Чиновник напомнил о том, что ДНР теперь является субъектом РФ, а на территории не проводится частичной или общей мобилизации. Об этом спикер рассказал в видеообращении, опубликованном в его социальных сетях.

Возможно ли перемещение через административную границу, например, в Ростовскую область, лиц призывного возраста. Да, возможно, и я не вижу никаких противоречий, что этому должно помешать на законных основаниях. Денис Пушилин, глава ДНР

Напомним, что еще 18 ноября Денис Пушилин заявил, что новая волна мобилизации в ДНР будет проводиться только в соответствии с указами российского президента Владимира Путина. Эксперт подчеркнул, что любые иные мероприятия, проводимые на местном, локальном уровне, считаются неправомерными.

Пушилин заявил, что ситуация с водоснабжением остается сложной.

Фото и видео: Telegram / Пушилин Д.В.