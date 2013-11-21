Пушилин заявил, что ситуация с водоснабжением остается сложной

Ситуация с водоснабжением городов и населенных пунктов Донецк, Горловка и Макеевка остается сложной. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин. Чиновник уточнил, что кроме "водной блокады" со стороны киевского режима в регионе также фиксируются большие водопотери из-за изношенности инженерных сетей. Это приводит к серьезным водопотерям. Проблему эксперт считает "многослойной".
Водоснабжение остается одной из самых чувствительных проблем для всех нас. Вода по-прежнему пока подается по графику, буквально несколько часов. Десятилетиями ничего не делалось. Это в свою очередь еще повлияло на подачу тепла.
Денис Пушилин, врио главы ДНР
Эксперт добавил, что местные коммунальные службы работают в круглосуточном режиме. В вопросе Донбассу помогает и российский регион-шеф Москва, а также Ростовская область, откуда на территорию ДНР подвозится питьевая вода.
Пушилин: в боях на донецком фронте ВСУ задействуют в первую очередь мобилизованных.
Фото и видео: Одноклассники / Вести Live
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