Врио главы ДНР рассказал о ситуации на линии фронта.

Иностранные наемники, которые принимают участие в боях на территории Донецкой Народной Республики на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), не оказывают критического влияния на ход ситуации. Соответствующее заявление в интервью журналистам телеканала "Россия-24" рассказал временно исполняющий обязанности глава ДНР Денис Пушилин. Эксперт добавил, что в основном против Союзных сил на Донбассе сражаются мобилизованные граждане и резервисты от киевского режима.

Мы фиксируем на разных направлениях польских наемников, наемников из Великобритании, ряда других стран, но я не могу сказать, что это является неким переломным моментом, все же сейчас украинские вооруженные формирования задействуют в первую очередь свои. Денис Пушилин, врио главы ДНР

Напомним, что еще 19 ноября Денис Пушилин говорил о том, что боевые подразделения российских союзных сил начали продвижение по всей линии фронта. СВО. Чиновник добавил, что войска ведут тяжелые бои по освобождению города Артемовска, а для успешного развития освободительной операции Вооруженным силам РФ стратегически важен каждый населенный пункт.

Пушилин заявил об успешном продвижении в направлении Угледара.

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