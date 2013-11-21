Пушилин заявил об успешном продвижении в направлении Угледара

Врио главы ДНР рассказал об обстановке на Донбассе.

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил об успешном продвижении союзных сил в ходе специальной военной операции на Украине, проводящейся в направлении Угледара. Информацией чиновник поделился с журналистами телеканала "Россия-24". Он напомнил, что еще 14 ноября Вооруженные силы РФ смогли освободить из-под контроля киевского режима предшествующий Угледару населенный пункт Павловка. Денис Пушилин подчеркнул, что, несмотря на попытки контрнаступления противника, российские военные выполняют поставленные руководством задачи.

Направление Павловки и Угледара: все равно продолжается движение. Мы видим определенные успехи. Денис Пушилин, врио главы ДНР

Также эксперт отметил успехи ВС РФ на марьинском направлении. При этом бои в городской линии все еще фиксируются, что накладывает на продвижение и действия солдат определенные трудности. На авдеевском и артемовском направлениях, по словам Дениса Пушилина, также фиксируется продвижение российских военных. По-прежнему сложным остается краснолиманское направление, так как в регионе противник продолжает "безуспешные атаки".

Пушилин сообщил о продвижении подразделений Народной милиции ДНР по всей линии фронта.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live