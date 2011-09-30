Врио главы ДНР сообщил о ситуации на СВО на утро 19 ноября.

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил о продвижении подразделений Народной милиции ДНР по всей линии фронта в ходе специальной военной операции. Информацией чиновник поделился в видеообращении, опубликованном утром 19 ноября в его социальных сетях. Эксперт добавил, что Вооруженные силы РФ освобождают постепенно дом за домом в городе Артемовск.

Наши подразделения продвигаются по всей линии фронта… не такие, как хотелось бы, быстрые продвижения с ежедневным освобождением населенных пунктов. Денис Пушилин, глава ДНР

Пушилин отметил, что в Артемовске ситуация сложная, противник бросает в населенный пункт дополнительные боевые силы, поэтому продвижение вперед для ВС РФ идет с боями и сложно, однако, "только вперед". Пушилин заявил, что в ДНР не будет новой мобилизации без распоряжения Путина.

Фото и видео: Telegram / Пушилин Д.В.