Пушилин заявил, что в ДНР не будет новой мобилизации без распоряжения Путина

В ДНР рассказали о том, что новые мероприятия если и будут проводиться, то только по законодательству РФ.

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что на территории ДНР не будет новой мобилизации без распоряжения российского президента Владимира Путина. Соответствующей информацией чиновник поделился с жителями региона в рамках видеообращения, опубликованного в его социальных сетях. Эксперт отметил, что любые иные мероприятия, которые могут проводиться на локальном уровне, следует считать незаконными. Над этими вопросами сейчас работает Генеральная прокуратура РФ, а также сотрудники военной прокуратуры.

С учетом того, что мы субъект РФ, все мобилизационные мероприятия происходят только в соответствии с указами президента, распоряжениями. Никак иначе. Денис Пушилин, врио главы ДНР

Напомним, что в ДНР всеобщая мобилизация была объявлена 19 февраля. Во время референдума о вхождении ДНР в состав России, который прошел в конце сентября, мобилизационные мероприятия не были организованы.

Пушилин заявил, что первую группу студентов ДНР демобилизуют на следующей неделе.

Фото и видео: Telegram / Пушилин Д.В.