Пушилин заявил, что первую группу студентов ДНР демобилизуют на следующей неделе

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что первую группу местных студентов из ДНР демобилизуют на следующей неделе. Соответствующей информацией чиновник поделился в ходе видеообращения, опубликованного в его социальных сетях. Эксперт отметил, что власти региона должна для начала решить несколько вопросов, которые касаются академических отпусков и возвращением на учебу тех обучающихся, которые ранее были призваны на СВО (специальную военную операцию) на Украине в рамках частичной мобилизации.
Первую партию демобилизованных студентов мы сможем увидеть уже в начале следующей недели.
Денис Пушилин, врио главы ДНР
Напомним, что Денис Пушилин подписал указ об увольнении с военной службы студентов республиканских вузов, призванных в рамках мобилизации. Врио главы ДНР Пушилин заявил о продвижении союзных сил почти на всех направлениях.
Фото и видео: Telegram / Пушилин Д.В.
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