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Пушилин сообщил о занятии новых позиций в Марьинке под Донецком

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Врио главы ДНр сообщил о ситуации на СВО.

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил о занятии новых позиций союзных сил в Марьинке под Донецком, а также о продвижении военных практически по всем направлениям специальной военной операции. Соответствующее заявление чиновник сделал в видеоролике, опубликованном в его Telegram-канале. Эксперт добавил, что на текущий момент продолжаются бои за Павловку, а также противостояние сохраняется на Невельском, Опытном и Первомайском.

На марьинском направлении также есть определенные успехи, и есть новые занятые позиции в самой Марьинке.

Денис Пушилин, глава ДНР

Глава региона уточнил, что одной из самых сложных считается обстановка, складывающаяся на краснолиманском направлении.

Врио главы ДНР Пушилин: есть успехи практически по всей линии соприкосновения в республике.

Фото и видео: Telegram / Пушилин Д.В.

Теги: денис пушилин, днр, марьинка
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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