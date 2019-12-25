Минобороны: российские ПВО сбили 28 украинских беспилотников

Также российские ПВО перехватили две управляемые авиационные бомбы JDAM, противорадиолокационную ракету HARM и снаряд РСЗО HIMARS.

Российские средства ПВО за сутки сбили 28 украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Василевка, Невельское, Спорное (ДНР(, Ольшаны, Голиково, Кременная (ЛНР), Азов, Новое, Романовское, Очеретоватое (Запорожская область), а также Раденск (Херсонская область). Также российские ПВО перехватили две управляемые авиационные бомбы JDAM, противорадиолокационную ракету HARM и снаряд РСЗО HIMARS.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска ракетным ударом поразили цеха Харьковского бронетанкового завода.

Фото: Минобороны России