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Минобороны: российские войска ракетным ударом поразили цеха Харьковского бронетанкового завода
Сегодня, 13:41
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Минобороны: российские войска ракетным ударом поразили цеха Харьковского бронетанкового завода

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На территории данного предприятия осуществлялся ремонт и восстановление бронетехники украинских войск.

Вооруженные силы России ракетным ударом поразили цеха Харьковского бронетанкового завода. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Удар по цехам завода был нанесен в районе города Харьков. На территории данного предприятия осуществлялся ремонт и восстановление бронетехники украинских войск. Кроме того, в районе Серебрянки (ДНР) российские войска поразили командно-наблюдательные пункты подразделений ВСУ.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили шесть атак ВСУ на Краснолиманском направлении.

Фото: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, минобороны россии, ракетный удар
Категории: Лента новостей, Новости России,

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