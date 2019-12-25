Минобороны: российские войска ракетным ударом поразили цеха Харьковского бронетанкового завода

На территории данного предприятия осуществлялся ремонт и восстановление бронетехники украинских войск.

Вооруженные силы России ракетным ударом поразили цеха Харьковского бронетанкового завода. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Удар по цехам завода был нанесен в районе города Харьков. На территории данного предприятия осуществлялся ремонт и восстановление бронетехники украинских войск. Кроме того, в районе Серебрянки (ДНР) российские войска поразили командно-наблюдательные пункты подразделений ВСУ.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили шесть атак ВСУ на Краснолиманском направлении.

Фото: Минобороны России