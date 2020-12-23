Минобороны: российские войска отразили шесть атак ВСУ на Краснолиманском направлении

Атаки противника были отражены слаженными действиями подразделений войск при поддержке огня артиллерии.

Вооруженные силы России отразили шесть атак украинских войск на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

Атаки противника были отражены слаженными действиями подразделений войск при поддержке огня артиллерии, а также ударов штурмовой и армейской авиации в районах Торского участка и Серебрянского лесничества. Потери украинских войск составили более 500 военнослужащих, один танк и одна боевая бронированная машина.

Ранее Минобороны показало кадры подготовки и боевого слаживания военных ЦВО на полигоне в тылу.

Видео: Минобороны России