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Минобороны: российские войска отразили шесть атак ВСУ на Краснолиманском направлении

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Атаки противника были отражены слаженными действиями подразделений войск при поддержке огня артиллерии.

Вооруженные силы России отразили шесть атак украинских войск на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

Атаки противника были отражены слаженными действиями подразделений войск при поддержке огня артиллерии, а также ударов штурмовой и армейской авиации в районах Торского участка и Серебрянского лесничества. Потери украинских войск составили более 500 военнослужащих, один танк и одна боевая бронированная машина.

Ранее Минобороны показало кадры подготовки и боевого слаживания военных ЦВО на полигоне в тылу.

Видео: Минобороны России

Теги: атаки, вооруженные силы россии, краснолиманское направление, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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