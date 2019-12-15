МО показало кадры подготовки и боевого слаживания военных ЦВО на полигоне в тылу

В соцсетях показаны тренировки российских военнослужащих в тылу СВО.

Российские военнослужащие штурмовых подразделений Центрального военного округа во время подготовки на одном из полигонов в тыловом районе проведения специальной военной операции отработали совместные действия в ходе маневренной защиты территории и личного состава. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне РФ. В рамках мероприятий специалисты оттачивают навыки по захвату опорных пунктов и позиций противника, а также занимаются оперативной переброской бойцов, взаимодействием с артиллерией и наводчиками.

Все занятия на полигоне проходят под руководством опытных инструкторов-наставников группировки войск "Центр", которые делятся своим богатым боевым опытом, приобретённым в ходе специальной военной операции. пресс-служба Минобороны РФ

Дополнительно боевые расчеты дронов ЦВО отрабатывают вопросы ведения воздушной разведки при непосредственном контакте с противником, ликвидацию огневых точек противника методом сброса боеприпасов и корректировку огня.

Минобороны РФ показало видео уничтожения танка ВСУ "Ланцетом".

Фото и видео: Минобороны России