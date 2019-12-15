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МО показало кадры подготовки и боевого слаживания военных ЦВО на полигоне в тылу

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В соцсетях показаны тренировки российских военнослужащих в тылу СВО.

Российские военнослужащие штурмовых подразделений Центрального военного округа во время подготовки на одном из полигонов в тыловом районе проведения специальной военной операции отработали совместные действия в ходе маневренной защиты территории и личного состава. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне РФ. В рамках мероприятий специалисты оттачивают навыки по захвату опорных пунктов и позиций противника, а также занимаются оперативной переброской бойцов, взаимодействием с артиллерией и наводчиками.

Все занятия на полигоне проходят под руководством опытных инструкторов-наставников группировки войск "Центр", которые делятся своим богатым боевым опытом, приобретённым в ходе специальной военной операции.

пресс-служба Минобороны РФ 

Дополнительно боевые расчеты дронов ЦВО отрабатывают вопросы ведения воздушной разведки при непосредственном контакте с противником, ликвидацию огневых точек противника методом сброса боеприпасов и корректировку огня.

Минобороны РФ показало видео уничтожения танка ВСУ "Ланцетом".

Фото и видео: Минобороны России

Теги: минобороны, сво, цво, центральный военный округ
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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