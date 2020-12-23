Минобороны РФ показало видео уничтожения танка ВСУ "Ланцетом"

В соцсетях появились кадры с задания на херсонском направлении СВО.

Российский барражирующий боеприпас "Ланцет" в зоне проведения специальной военной операции ликвидировал танк Вооруженных сил Украины на херсонском направлении. Соответствующее заявление журналистам сделали представители пресс-службы министерства по обороне РФ. СПециалисты опубликовали в социальных сетях боевые кадры с миссии.

Российские десантники нанесли удар барражирующим боеприпасом по танку ВСУ. После точного попадания танк загорелся. пресс-служба Минобороны РФ

Напомним, что российское военное ведомство 15 сентября публично сообщило о том, что за минувшие сутки на херсонском направлении военнослужащие уничтожили до 75 человек личного состава противника, а также две самоходных артиллерийских установки "Акация".

Артиллерия уничтожила в ДНР девять боевых машин ВСУ, в том числе Bradley.

Фото и видео: Минобороны России