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Минобороны РФ показало видео уничтожения танка ВСУ "Ланцетом"

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В соцсетях появились кадры с задания на херсонском направлении СВО.

Российский барражирующий боеприпас "Ланцет" в зоне проведения специальной военной операции ликвидировал танк Вооруженных сил Украины на херсонском направлении.  Соответствующее заявление журналистам сделали представители пресс-службы министерства по обороне РФ. СПециалисты опубликовали в социальных сетях боевые кадры с миссии.

Российские десантники нанесли удар барражирующим боеприпасом по танку ВСУ. После точного попадания танк загорелся.

пресс-служба Минобороны РФ

Напомним, что российское военное ведомство 15 сентября публично сообщило о том, что за минувшие сутки на херсонском направлении военнослужащие уничтожили до 75 человек личного состава противника, а также две самоходных артиллерийских установки "Акация". 

Артиллерия уничтожила в ДНР девять боевых машин ВСУ, в том числе Bradley.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, ланцет, минобороны, сво, херсонское направление
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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