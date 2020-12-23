Минобороны РФ показало видео уничтожения танка ВСУ "Ланцетом"

Российский барражирующий боеприпас "Ланцет" в зоне проведения специальной военной операции ликвидировал танк Вооруженных сил Украины на херсонском направлении. Соответствующее заявление журналистам сделали представители пресс-службы министерства по обороне РФ. СПециалисты опубликовали в социальных сетях боевые кадры с миссии.
Российские десантники нанесли удар барражирующим боеприпасом по танку ВСУ. После точного попадания танк загорелся.
пресс-служба Минобороны РФ
Напомним, что российское военное ведомство 15 сентября публично сообщило о том, что за минувшие сутки на херсонском направлении военнослужащие уничтожили до 75 человек личного состава противника, а также две самоходных артиллерийских установки "Акация".
Артиллерия уничтожила в ДНР девять боевых машин ВСУ, в том числе Bradley.
Фото и видео: Минобороны России
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