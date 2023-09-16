Георгий Минесашвили рассказал о работе "Юга" на СВО.

Артиллерия "Южной" группировки Вооруженных сил России за последние сутки проведения специальной военной операции на территории Донецкой народной республики ликвидировала девять боевых машин Вооруженных сил Украины, среди которых находилась одна БМП Bradley американского производства. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 16 августа сделал руководитель пресс-службы "Юга" Георгий Минесашвили.

Уничтожена боевая машина пехоты Bradley производства США, три боевые бронированные машины 3-й штурмовой бригады ВСУ, а также пять автомобилей в Предтечино, Часов Яре, Красногоровке. Георгий Минесашвили, глава пресс-службы "Юга"

Дополнительно военнослужащие поразили полевой склад боеприпасов в Веселом, а также совершили удар по пункту временной дислокации подразделения 59-й мотопехотной бригады ВСУ, расположенного в Первомайском. Во время контрбатарейной борьбы противник лишился трех гаубиц M777 американского производства и четырех 120-миллиметровых минометов.

ВС РФ отразили пять атак штурмовиков ВСУ на краснолиманском направлении.

Фото и видео: Минобороны России