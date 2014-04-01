Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Боевые подразделения "Центральной" группировки сил сорвали и отразили пять атак со стороны Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении за последние сутки проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 14 сентября сделал местный руководитель пресс-службы Александр Савчук. Эксперт уточнил, что работа велась при участии артиллерии, штурмовой и армейской авиации вблизи Торского участка и Серебрянского лесничества.

Слаженными действиями отражены пять атак штурмовых групп 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 5-й бригады Национальной гвардии Украины. Потери противника составили около 40 боевиков, уничтожены БМП и станция РЭБ. Александр Савчук, глава пресс-службы "Центра"

Военнослужащий пояснил, что высокоточным снарядом "Краснополь" в зоне СВО поражен пункт управления беспилотниками противника. В рамках контрбатарейной борьбы удалось вскрыть и подавить до 20 артиллерийских расчетов ВСУ, ликвидировать 120-мм миномет.

В МО показали работу РСЗО "Град" на купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России