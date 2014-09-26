В МО показали работу РСЗО "Град" на купянском направлении.

В ведомстве рассказали о работе артиллерии ЗВО на СВО.

Артиллерийские боевые подразделения от Западного военного округа в зоне проведения специальной операции на Купянском направлении выполняют огневые задачи по поражению батарей Вооруженных сил Украины, складов с боеприпасами, разрушению замаскированных оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, ликвидации огневых средств, вооружения и военной техники противника. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы министерства по обороне России. Специалисты уточнили, что местные военнослужащие используют в работе тактику частых смен позиций для стрельбы.

Реактивно-залповую артиллерию также применяют для заградительного огня на маршрутах возможного отхода или наступления противника. Ударная волна и осколки, которые разлетаются на сотни метров, уничтожают выявленные огневые позиции и укрепления. пресс-служба Минобороны РФ

Эксперты оценили роль точного наведения в нанесении удара по ВСУ. Артиллеристы работают в команде с расчетами беспилотников. Данные с дроном передаются в полевые штабы и командирам реактивно-артиллерийских батарей. Сами РСЗО с 122-мм осколочно-фугасными снарядами находятся на круглосуточном дежурстве в зоне СВО. По завершении огневой задачи, артиллеристы оперативно на максимальной скорости меняют позиции. Далее перезарядка техники происходят в запасных районах, после чего бойцы выдвигаются на новые огневые позиции для совершения ударов по вновь выявленным целям противника.

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Фото и видео: Минобороны России