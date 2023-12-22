ВС РФ развернули в освобожденной Клещеевке флаг России и копию Знамени Победы

МО РФ показало кадры из зоны СВО.

В пресс-службе российского министерства по обороне продемонстрировали в социальных сетях кадры боевой работы военнослужащих подразделений "Южной" группировки войск при освобождении населённого пункта Клещеевка, расположенного на территории Донецкой Народной Республики. Видеозапись показывает, что артиллерия совершает точечные удары по объектам противника. В том числе атаки совершались при помощи высокоточных снарядов "Краснополь" по опорным пунктам Вооруженных сил Украины, по окраинам и территории самого села. Дополнительно продемонстрированы действия операторов FPV-дронов, ликвидировавших группу боевиков ВСУ. Известно, что бойцы армии киевского режима пытались укрыться в подвале разрушенного здания.

Камера БПЛА зафиксировала, как российская штурмовая группа, вступив в ближний бой с боевиками ВСУ, уничтожает их и захватывает блиндаж в Клещеевке. пресс-служба Минобороны РФ

На кадрах видны тела солдат ВСУ, брошенные на поле боя в ходе отступления из населенного пункта. Также в видео запечатлён момент, когда в населенном пункте были развернуты Государственный флаг России и копия Знамени Победы.

Российская группировка "Центр" отразила пять контратак ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России