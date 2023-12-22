Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Боевые подразделения "Центральной" группировки Вооруженных сил России за последние сутки проведения специальной военной операции продолжают выполнять задачи командования. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 24 мая сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук. Офицер добавил, что улучшено тактическое положение, а также нанесено поражение формированиям 68 егерской, 24 механизированной бригад армии киевского режима, размещенных в районах Семеновки и Новгородского.

Отразили пять контратак штурмовых групп 71 егерской, 47, 110 механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Очеретино, Соловьево и Уманское. Александр Савчук, пресс-секретарь "Центра"

В общей сложности за минувший день "Центр" нанес удары по 325 выявленным целям противника, включая 17 опорных пунктов и 90 позиций полевой артиллерии. ВСУ лишились до 405 человек живой силы убитыми и ранеными, четырех боевых бронированных машин, в том числе три "MaxxPro" американского производства, а также шесть автомобилей, гаубицы М777 и самоходной артиллерийской установки М-109 "Paladin" производства США, самоходной артиллерийской установки 2С3 "Акация", гаубицы Д-20, гаубицы 2А65 "Мста-Б", двух гаубиц Д-30 и двух легких буксируемых гаубицы М-102.

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Фото и видео: Минобороны России