"Днепр" поразил объект ВСУ в Запорожской области.

Операторы российских ударных FPV-дронов от группировки войск "Днепр" уничтожили огневые точки Вооруженных сил Украины, размещенные севернее населенного пункта Работино на территории Запорожской области в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы Министерства по обороне страны.

Операторы FPV-дронов 70-го гвардейского мотострелкового полка показали поражение огневых точек и опорных пунктов ВСУ севернее Работина. пресс-служба Минобороны РФ

Известно, что военнослужащие при помощи беспилотников наносят поражение противнику тыловых зонах, а также отрезают пехоту армии киевского режима от дорог снабжения, по которым проходит подвоз боеприпасов. Дополнительно бойцы уничтожают огневые средства, подавляют работу минометов и пулеметов ВСУ Оператор дрона с позывным "Лес" отметил, что отечественные подразделения тактически продвигаются вперед и успешно занимают наиболее важные высоты для контроля над ситуацией на поле боя.

ВСУ потеряли до 255 военных за сутки продвижения группировки ВС РФ "Север".

Фото и видео: Минобороны России, Telegram / ТАСС