  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:35
163
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

ВСУ потеряли до 255 военных за сутки продвижения группировки ВС РФ "Север"

0 0

Сергей Зыбинский оценил работу "Севера" на СВО.

Российские боевые подразделения "Северной группировки российских войск за последние сутки проведения специальной военной операции продолжают выполнять боевые задачи.  Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 23 мая сделал руководитель пресс-службы "Севера" Сергей Зыбинский. Офицер пояснил, что военнослужащие  в ходе активных действий продвинулись в глубину обороны армии киевского режима, а также нанесли поражение живой силе и технике подразделений 3-й танковой, 57-й мотопехотной бригад Вооруженных сил Украины, находящихся в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Белый Колодезь и Петропавловка на территории Харьковской области. 

Отражены три контратаки штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области.

Сергей Зыбинский, пресс-секретарь "Севера"

Потери ВСУ за минувший день составили до 255 человек живой силы убитыми и ранеными, семь автомобилей, 122-миллиметровую машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град", 152-миллиметровую самоходную артиллерийскую установкк "Акация", 155-миллиметровую гаубицу М777 американского производства, 105-миллиметровое орудие М119 производства США, 100-миллиметровую противотанковую пушку "Рапира", две станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Экипаж фрегата "Адмирал Горшков" провел учения по противовоздушной обороне в Атлантике.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, минобороны, сво, сергей зыбинский
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии