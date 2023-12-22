Сергей Зыбинский оценил работу "Севера" на СВО.

Российские боевые подразделения "Северной группировки российских войск за последние сутки проведения специальной военной операции продолжают выполнять боевые задачи. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 23 мая сделал руководитель пресс-службы "Севера" Сергей Зыбинский. Офицер пояснил, что военнослужащие в ходе активных действий продвинулись в глубину обороны армии киевского режима, а также нанесли поражение живой силе и технике подразделений 3-й танковой, 57-й мотопехотной бригад Вооруженных сил Украины, находящихся в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Белый Колодезь и Петропавловка на территории Харьковской области.

Отражены три контратаки штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области. Сергей Зыбинский, пресс-секретарь "Севера"

Потери ВСУ за минувший день составили до 255 человек живой силы убитыми и ранеными, семь автомобилей, 122-миллиметровую машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град", 152-миллиметровую самоходную артиллерийскую установкк "Акация", 155-миллиметровую гаубицу М777 американского производства, 105-миллиметровое орудие М119 производства США, 100-миллиметровую противотанковую пушку "Рапира", две станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

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Фото и видео: Минобороны России