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ВС РФ рассеяли пытавшиеся замедлить их наступление силы ВСУ на южнодонецком направлении
Сегодня, 14:10
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ВС РФ рассеяли пытавшиеся замедлить их наступление силы ВСУ на южнодонецком направлении

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Игорь Конашенков рассказал о поражении 90 бойцов ВСУ по направлению СВО.

Вооруженные силы России рассеяли пытавшиеся замедлить их наступление силы противника на южнодонецком направлении. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга от 8 ноября сделал официальный представитель российского министерства по обороне РФ Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант уточнил, что за последние сутки проведения специальной военной операции ВСУ попытались замедлить продвижение сил РФ в регионе. В результете военные из России смогли остановить Вооруженные силы Украины и рассеять бойцов по территории.

Противник, стремясь замедлить наступление российских войск, предпринял две безуспешные попытки контратаковать в направлении населенных пунктов Новомихайловка и Павловка Донецкой Народной Республики. 

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт добавил, что в ходе боевых действий на СВО за день ликвидировано порядка 90 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, один бронетранспортер МТ-ЛБ и два пикапа.

МО РФ сообщило о более 160 убитых и раненых военных ВСУ на купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, игорь конашенков, минобороны
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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