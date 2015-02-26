Игорь Конашенков рассказал об успехах проведения СВО за сутки.

Российское оборонное министерство сообщило о более 160 убитых и раненых представителей Вооруженных сил Украины на купянском направлении за последние сутки проведения специальной военной операции. соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга со СМИ от 8 ноября сделал официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что армия отразила атаку со стороны местного мотопехотного батальона.

В результате активных действий российских войск и огня артиллерии отражена атака батальона, усиленного танками, в направлении населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт добавил, что отечественная армейская авиация поразила две ротные тактические группы ВСУ, которые должны были идти в атаку вблизи района Берестового в Харьковской области, а также около Новоселковского (ЛНР). Поражены два танка, три боевые машины пехоты и две единицы транспортной автомобильной техники.

Минобороны РФ: обстрелявшее ЗАЭС подразделение ВСУ уничтожено российской армией.

Фото и видео: Минобороны России