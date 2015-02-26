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МО РФ сообщило о более 160 убитых и раненых военных ВСУ на купянском направлении
Сегодня, 14:10
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МО РФ сообщило о более 160 убитых и раненых военных ВСУ на купянском направлении

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Игорь Конашенков рассказал об успехах проведения СВО за сутки.

Российское оборонное министерство сообщило о более 160 убитых и раненых представителей Вооруженных сил Украины на купянском направлении за последние сутки проведения специальной военной операции. соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга со СМИ от 8 ноября сделал официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что армия отразила атаку со стороны местного мотопехотного батальона.

В результате активных действий российских войск и огня артиллерии отражена атака батальона, усиленного танками, в направлении населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт добавил, что отечественная армейская авиация поразила две ротные тактические группы ВСУ, которые должны были идти в атаку вблизи района Берестового в Харьковской области, а также около Новоселковского (ЛНР). Поражены два танка, три боевые машины пехоты и две единицы транспортной автомобильной техники.

Минобороны РФ: обстрелявшее ЗАЭС подразделение ВСУ уничтожено российской армией.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, игорь конашенков, купянск, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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