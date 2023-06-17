ВС РФ пресекли попытки ВСУ перегруппироваться на сватовском и краснолиманском направлениях

Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Российская авиация и артиллерия "Центральной" группировки сорвали попытки трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) передислоцироваться на сватовском и краснолиманском направлениях в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки. Об этом журналистам рассказал в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 17 июня руководитель местной пресс-службы "Центра" Александр Савчук.

Вскрыто перемещение личного состава и техники 92-й и 63-й механизированных бригад, а также 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. В результате нанесения авиационного и артиллерийского ударов противник понес потери в живой силе и технике. Александр Савчук, глава пресс-службы "Центра"

Дополнительно авиация группировки войск "Центр" продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по командно-наблюдательным пунктам, пунктам временной дислокации, местам сосредоточения живой силы и огневых средств противника. Эксперт уточнил, что артиллерийские подразделения группировки "Центр" нанесли удары по четырем местам скопления техники противника, распложенные в районах Тернов, Торского, Ямполовки и Серебрянского лесничества.

Российские военные нанесли удар по одному из центров принятия решений ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России