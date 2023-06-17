Российские военные нанесли удар по одному из центров принятия решений ВСУ

ИГорь Конашенков рассказал об отражении атак ВСУ по трем направлениям СВО.

Накануне российские силы в зоне проведения специальной военной операции успешно поразили один из центров принятия решений Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 17 июня сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ добавил, что противник предпринимал попытки своего наступления по Запорожскому, Донецкому и Южнодонецкому направлениях. В частности, вблизи в районе Времевского выступа подразделения группировки "Восток" отразили три атаки, уничтожив порядка 30 человек личного состава ВСУ. Дополнительно уничтожены две единицы БМП и танк.

16 июня Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по одному из центров принятия решений Вооруженных сил Украины. Цель удара достигнута. Назначенный объект поражен. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

В общей сожности потери ВСУ на этих трех направлениях составили свыше 235 человек, а также четыре танка, две БМП, 14 бронемашин, артиллерийскую систему М777 американского производства и гаубицу Д-20.

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении.

Фото и видео: минобороны России