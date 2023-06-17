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Российские военные нанесли удар по одному из центров принятия решений ВСУ

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ИГорь Конашенков рассказал об отражении атак ВСУ по трем направлениям СВО.

Накануне российские силы в зоне проведения специальной военной операции успешно поразили один из центров принятия решений Вооруженных сил Украины.  Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 17 июня сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ добавил, что противник предпринимал попытки своего наступления по Запорожскому, Донецкому и Южнодонецкому направлениях. В частности, вблизи в районе Времевского выступа подразделения группировки "Восток" отразили три атаки, уничтожив порядка 30 человек личного состава ВСУ. Дополнительно уничтожены две единицы БМП и танк.

16 июня Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по одному из центров принятия решений Вооруженных сил Украины. Цель удара достигнута. Назначенный объект поражен.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

В общей сожности потери ВСУ на этих трех направлениях составили свыше 235 человек, а также четыре танка, две БМП, 14 бронемашин, артиллерийскую систему М777 американского производства и гаубицу Д-20.

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении.

Фото и видео: минобороны России

Теги: всу, диверсия, донецкое направление, запорожское направление, игорь конашенков, минобороны, сво, южнодонецкое направление
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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