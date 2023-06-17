Игорь Конашенков рассказал о работе военных в зоне СВО.

Российские военнослужащие за последние сутки проведения специальной военной операции на краснолиманском направлении ликвидировали до 50 украинских солдат, а также два самодных артиллерийских установки "Гвоздика" и гаубицы Д-20 и Д-30.Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 17 июня сделал официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант добавил, что артиллерия и авиация ВС РФ из "Центральной" группировки си л смогла поразить боевые подразделения ВСУ, размещенные вблизи населенных пунктов Невское, Червоная Диброва в ЛНР, Ямполовка в ДНР, а также в районе Серебрянского лесничества.

За сутки уничтожено до 50 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две САУ "Гвоздика", а также гаубицы Д-20 и Д-30. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Известно, что в районе населенного пункта Кузьмино в Луганской Народной Республики российскими военнослужащими пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

ВС России уничтожили украинскую ДРГ на Купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России