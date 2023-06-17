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ВС России уничтожили украинскую ДРГ на Купянском направлении

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Игорь Конашенков рассказал о СВО на территории ЛНР.

 На Купянском направлении за последние сутки проведения специальной военной операции российские силы ликвидировали более 40 человек личного состава Вооруженных сил Украины, а также бронетранспортер противника, две гаубицы Д-30, две единицы автомобильной техники и диверсионно-разведывательную группу на территории Луганской народной республики. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 17 июня сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

В районе населенного пункта Новоселовское уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. В течение суток уничтожено свыше 40 украинских военнослужащих.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эуксперт уточнил, что оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией "Западной" группировки сил ликвидирована  живая сила и техника противника, размещенная в районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка, Кисловка и Берестовое Харьковской области.

Минобороны рассказало о потерях Киева на Херсонском направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, диверсия, игорь конашенков, купянское направление, минобороны, сво
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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