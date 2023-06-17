Минобороны рассказало о потерях Киева на Херсонском направлении

Игорь Конашенков рассказал о работе военных на СВО.

На херсонском направлении специальной военной операции за последние сутки Вооруженные силы России уничтожили до 40 украинских представителей, а также гаубицу "Гиацинт-Б" и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика". Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 17 июня сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

На херсонском направлении в результате огневого поражения потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, два автомобиля, гаубица "Гиацинт-Б", а также две самоходных артиллерийских установки "Гвоздика". Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

ВС России поразили радиолокатор наведения украинской установки С-300.

Фото и видео: Минобороны России