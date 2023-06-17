ВС России поразили радиолокатор наведения украинской установки С-300

Игорь Конашенков рассказал о ходе СВО за сутки.

Российские оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия поразили за последние сутки проведения специальной военной операции смогли ликвидировать две РЛС обнаружения целей П-18 противника, а также радиолокатор наведения украинского зенитно-ракетного комплекса С-300. ЗРК был установлено в районе населенного пункта Дачное в Донецкой народной республике. Об этом на регулярном брифинге с журналистами от 17 июня рассказал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

В районах населенных пунктов Новопавловка Донецкой народной республики и Томарино Херсонской области поражены две радиолокационных станции обнаружения воздушных целей П-18. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт добавил, что в районе Ямполя в ДНР военными поражен командно-наблюдательный пункт батальона 95-й десантно-штурмовой бригады. За день поражение нанесено 97 артиллерийским подразделениям ВСУ, размещенных на огневых позициях, личному составу противника и военной технике в 103 районах.

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Фото и видео: Минобороны России