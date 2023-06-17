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Истребительная авиация ВКС сбила украинский военный вертолет Ми-24

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Игорь Конашенков рассказал о работе ВКС России и ПВО на СВО.

Авиация Воздушно-космических сил России сбила около города Краматорска в Донецкой народной республике украинский вертолет Ми-24. Об этом рассказал в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 17 июня официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант добавил, что противовоздушная система обороны за последние сутки проведения специальной военной операции смогла перехватить шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS американского производства и "Ураган". Дополнительно ликвидировано 16 беспилотников, летавших над территориями населенных пунктов Жовтневое, Берестовое в Харьковской области, Молодежное, Лозовое, Опытное в ДНР, Николаевка в ЛНР, Шевченково, Чубаревка, Гладкое, Любимовка и Новое Запорожской области

Истребительной авиацией ВКС России в районе города Краматорск Донецкой Народной Республики сбит вертолет Ми-24 воздушных сил Украины.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

В общей сложности за все время проведения СВО российскими военнослужащими были уничтожены 444 самолета, 239 вертолетов, 4 668 беспилотников, 426 зенитных ракетных комплексов, более 10 тысяч танков противника.

Группировка "Юг" отбила атаки штурмовых групп ВСУ у Артемовска.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: беспилотники, вкс россии, всу, игорь конашенков, краматорск, минобороны, пво, рсзо, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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