Игорь Конашенков рассказал о работе ВКС России и ПВО на СВО.

Авиация Воздушно-космических сил России сбила около города Краматорска в Донецкой народной республике украинский вертолет Ми-24. Об этом рассказал в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 17 июня официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант добавил, что противовоздушная система обороны за последние сутки проведения специальной военной операции смогла перехватить шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS американского производства и "Ураган". Дополнительно ликвидировано 16 беспилотников, летавших над территориями населенных пунктов Жовтневое, Берестовое в Харьковской области, Молодежное, Лозовое, Опытное в ДНР, Николаевка в ЛНР, Шевченково, Чубаревка, Гладкое, Любимовка и Новое Запорожской области

Истребительной авиацией ВКС России в районе города Краматорск Донецкой Народной Республики сбит вертолет Ми-24 воздушных сил Украины. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

В общей сложности за все время проведения СВО российскими военнослужащими были уничтожены 444 самолета, 239 вертолетов, 4 668 беспилотников, 426 зенитных ракетных комплексов, более 10 тысяч танков противника.

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Фото и видео: Минобороны России