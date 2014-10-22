Группировка "Юг" отбила атаки штурмовых групп ВСУ у Артемовска

Вадим Астафьев рассказал о работе "Юга" на СВО.

Подразделения "Южной" группировки сил отразили атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины, расположенных около Раздоловки, Веселого, Яковлевки, Берховки и Ягодного в районе города Артемовска. Об этом рассказал в рамках регулярного брифинга с журналистами от 17 июня руководитель местной пресс-служы "Юга" Вадим Астафьев. Эксперт пояснил, что за последние сутки в зоне проведения специальной военной операции на Украине авиация также смогла нанести удары по опорным пунктам и скоплениям техники противника на трех направлениях.

Авиация группировки нанесла ракетно-бомбовые удары по опорным пунктам и скоплениям вооружения и военной техники противника на Соледаро-Артемовском, Александро-Калиновском и Авдеевском направлениях. Вадим Астафьев, глава пресс-службы "Юга"

Специалист заметил, что отечественная артиллерия поразила 122-миллиметровую самоходную гаубицу 2С1 "Гвоздика" ВСУ, утановленную районе Звановки, а также минометы противника на огневых позициях около Предтечино и Марьинки.

На учениях ТОФ Ту-142МЗ и Ил-38 уничтожили подлодки "противника".

Фото и видео: Минобороны России