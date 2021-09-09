На учениях ТОФ Ту-142МЗ и Ил-38 уничтожили подлодки "противника"

Военные рассказали об учениях в Охотском и Японском морях.

Российские противолодочные самолеты Ту-142МЗ и Ил-38 морской авиации обнаружили, классифицировали и ликвидировали подводные лодки условного противника. Также борты выполнили дозаправку в воздухе в рамках оперативных военных учений сил Тихоокеанского флота, организованных в дальней морской зоне. Об этом журналистам рассказали представители пресс-службы ТОФ. Мероприятия проводятся с 5 по 20 июня под управлением командующего Виктора Лиина. В мероприятиях участвуют свыше 60 боевых кораблей и судов обеспечения флота, около 35 летательных аппаратов морской авиации, береговые силы и более 11 тысяч военнослужащих.

Самолеты совершили взлет с аэродрома на Камчатке. В рамках практических действий экипажами комплексно применялись радиолокационные и гидроакустические средства обнаружения с систематизацией и анализом полученной от них информации. пресс-служба Минобороны России

Дополнительно экипажи морской авиации тренировались противовоздушной обороне в составе отрядов кораблей, задействованных в учениях. В маневрах летчики выступили в роли авиации противника. Известно, что полет проходил над акваториями Японского и Охотского морей. Он продолжался несколько часов. Самолеты Ту-142МЗ дозаправились в воздушном пространстве от топливозаправщика Ил-78М Воздушно-космических сил России. На отдельных участках противолодочников сопровождали истребители-перехватчики МиГ-31.

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Фото и видео: Минобороны России